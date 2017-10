Caso Weinstein, interviene Valeria Marini: "Se non vuoi non ci stai"

"Ho incontrato Weinstein tante volte per lavoro, è sempre stato un grande personaggio, molto bravo nel suo lavoro. Era circondato sempre da tantissime persone e da tante donne. Era molto ricercato". Così Valeria Marini sul caso Harvey Weinstein, il produttore americano al centro di uno scandalo dopo la pioggia di denunce per molestie ricevute da decine di attrici americane e non solo. La showgirl parla in esclusiva a Mattino Cinque dove, oltre a raccontare dei suoi incontri di lavoro con il produttore, dice la sua sul caso: "Avere la sua amicizia era qualcosa di importante e adesso si trova tutti contro per via dei suoi comportamenti sbagliati e di un carattere non facile". "Bisogna ribellarsi, è giusto che ci si ribelli ma bisogna farlo al momento – sostiene la Marini – ciò che trovo sbagliato è che uno si ricordi dopo 10 o 15 anni. Io mi sono trovata in situazioni simili ma ho girato i tacchi e me ne sono andata".