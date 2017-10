Caso Weinstein, è scontro fra Cecchi Paone e Lory Del Santo

Continua a battere banco lo scandalo che ha travolto il produttore americano Harvey Weinstein. A scontrarsi sull’argomento, nel salotto di Mattino Cinque, sono Lory Del Santo e Alessandro Cecchi Paone. "Io cerco la verità, ci sono donne che per andare in tv o al cinema non si fanno scrupoli, fanno parte di un’altra categoria e sono loro a molestare i produttori", dice l’attrice e regista. "Questa è la prova per cui le donne non denunciano, perché invece di essere aiutate nella loro tragedia fisica e psicologica vengono messe sotto accusa da altre donne", risponde il giornalista e conduttore televisivo. Secondo Lory Del Santo "bisogna considerare tutti gli aspetti per rispetto della famiglia". Una visione che lascia basito Cecchi Paone che senza giri di parole le domanda: "Qui ci sono più di 50 donne che dicono di essere state molestate e violentate, te lo devo dire io da uomo per farti arrabbiare come donna?".