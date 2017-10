Caso Noventa: i cani molecolari tornano a cercare il corpo della segretaria di Albignasego scomparsa dal 2016. In diretta a Mattino Cinque parla Paolo, il fratello di Isabella Noventa: “Io spero che questo giorno sortisca qualcosa di positivo. Le ricerche qui sono state fatte di fretta perché Freddy aveva depistato la polizia”. Per l'omicidio di Isabella, di cui non si hanno più notizie dal 15 gennaio 2016, sono stati condannati l'ex fidanzato Freddy Sorgato, la sorella, Debora Sorgato e l'amica tabaccaia Manuela Cacco. Il sopralluogo è previsto per l’intera giornata a Noventa Padovana nei dintorni del casolare del fidanzato della donna in via Polati. “È stata una mia richiesta controllare in questo casolare”, ha aggiunto Paolo Noventa ai microfoni di Mattino Cinque.