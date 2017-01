Caso MasterChef, Striscia: "Dopo 38 servizi, Magnolia si è convinta"

"Striscia La Notizia" commenta la decisione di Magnolia di portare in tribunale Stefano Callegaro , vincitore dell'ultima edizione di " MasterChef" . "Ci sono voluti quasi tre mesi e 38 fra inchieste e interviste, ma alla fine Magnolia si è convinta che c'era stato qualcosa di anomalo", afferma in una nota il tg satirico, specificando che la casa di produzione non ha mai interpellato la redazione per contattare i testimoni ascoltati da "Striscia".

"Evidentemente Magnolia si è convinta che l'indagine condotta dal tg satirico di Canale 5 non poteva essere ignorata - si legge nel comunicato diffuso da Striscia La Notizia - come pure ha cercato di fare sino all'ultimo, prima negando qualsiasi irregolarità, poi tacendo e arrivando infine ad appellarsi al 'giudice competente' per tutelare 'la credibilità del programma e gli interessi di tutti i soggetti coinvolti'".



Prima della casa di produzione erano stati infatti gli avversari di Stefano Callegaro - i concorrenti della quarta edizione di MasterChef – a ricorrere alle vie legali, chiedendo all'avvocato Tiziana Stefanelli, vincitrice della seconda edizione, di rappresentarli in giudizio.



Striscia La Notizia aveva sollevato il caso lo scorso marzo, un paio di settimane dopo la vittoria di Callegaro. Il tg satirico aveva raccolto testimonianze sul passato da chef dell'agente immobiliare veneto, che ha sempre negato le accuse. In un primo momento anche Magnolia aveva sostenuto la regolarità della sua partecipazione, salvo poi annunciare l'avvio di verifiche e ricorrere al giudice.