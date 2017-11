Caso Fausto Brizzi, Emanuela Tittocchia racconta: "È stato uno dei provini più interessanti della mia vita"

"Credo sia stato uno dei provini più interessanti che io abbia mai fatto e lui è stato molto corretto". L’attrice Emanuela Tittocchia racconta in esclusiva a Mattino Cinque il suo provino con il regista Fausto Brizzi, finito nell’occhio del ciclone dopo le accuse di molestie mossegli da oltre dieci attrici. L’incontro è avvenuto in occasione della preparazione del film "Notte prima degli esami oggi", uscito nel 2007, in cui l’attrice era in lizza per il ruolo di Azzurra De Angelis, poi interpretata da Carolina Crescentini. "È successo oltre dieci anni fa, sono andata in uno studio con il mio stralcio di sceneggiatura, mi ha dato dei consigli riprendendomi più volte ma è stato tutto normale. Non c’è stato alcun problema".