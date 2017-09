Caso Corona, parla Silvia Provvedi: “Fabrizio è scioccato e deluso”

“Fabrizio è choccato perché il magistrato non ha letto le sue motivazioni e ha rigettato la richiesta, senza un valido motivo”. Così Silvia Provvedi racconta lo stato d’animo del suo fidanzato, Fabrizio Corona, che ha iniziato uno sciopero della fame in carcere dopo il no del giudice alla domanda d'affidamento in prova in una comunità. A Verissimo la Provvedi si fa portavoce del suo compagno: “Lui è deluso, è l’ennesima ingiustizia che subisce. Lotta per la verità e per la giustizia. Fabrizio soffre, non piange perché è determinato. Ha carattere e non si merita tutto questo. Chiede solo che venga fatta giustizia come per ogni cittadino italiano, senza pregiudizi contro il Corona personaggio”. E commentando lo sciopero della fame, commossa ha aggiunto: “Finché non ci sarà l’udienza lui è disposto a tutto. Sono molto preoccupata, ma continuo a credere nella magistratura e mi auguro che qualcuno reagisca prima che possa succedere qualcosa di peggio”.