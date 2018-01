Caserta, protesta in un negozio: ecco la versione di miss pelliccetta

Rosanna Magliulo, conosciuta come "miss pelliccetta", è diventata il vero fenomeno web del momento dopo essere stata ripresa mentre protesta in un negozio in provincia di Caserta - in maniera molto accesa - per un vestito che le ha macchiato la pelliccetta. Rosanna è ospite a Pomeriggio Cinque per dire la sua verità. La donna ha reagito d’istinto: “Il vestito acquistato in quel negozio a prezzo pieno mi ha “scagnat ‘a pelliccetta”. A causa dell’abito scelto (forse di non ottima qualità) il suo amato coprispalle si è scolorito.



La donna ha poi urlato contro la commessa pretendendo di parlare con il direttore, fino a reagire con uno svenimento degno delle migliori sceneggiate napoletane. "Tutti ironizzano sulla mia scenata, mi hanno dedicato delle canzoni e delle vitamine, però voglio sottolineare che è mio diritto andare a chiedere spiegazioni". In diretta Barbara D’Urso le legge una lettera inviatale dall’azienda che afferma di aver avuto contatti con lei per risolvere l’increscioso incidente, ma la donna si è rifiutata. Affermazioni a cui Magliulo ha replicato con un secco: "Non è vero".