Carosello compie 60 anni, un tuffo nel passato

La prima puntata andò in onda il 3 febbraio 1957. Oggi Carosello spegne sessanta candeline. La trasmissione è stato il primo spazio televisivo dedicato alla pubblicità. Per generazioni di italiani è stato un appuntamento fisso di ogni sera alle 20,50 su l'allora unica rete televisiva in Italia, Programma Nazionale. I suoi personaggi iconici sono un pezzo della cultura italiana, da Carmencita a Calimero da Susanna tutta panna a Jo Condor.