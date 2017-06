Carolyn Smith: "Ora mi sento bella, non vergognatevi di voi stesse"

Ha affrontato con coraggio il nemico peggiore, la malattia che le ha stravolto la vita. Ma ora Carolyn Smith è pronta ad affrontare il futuro con un piglio diverso. Per il settimanale " Gente " ha deciso di posare in costume da bagno per la prima volta da quando nella sua vita è entrato "l’intruso", per dare un messaggio alle donne. "Mi sento bella - dice - ma accettarmi così è stata dura".

Ballerina, coreografa di fama internazionale e presidente di giuria in "Ballando con le stelle", dopo un periodo duro davanti lo specchio, ha deciso di svoltare. Durante il calvario fuori e dentro l’ospedale, non si è mai arresa. Ha continuato a lavorare e sorridere, motivando prima gli altri e poi se stessa.

Oggi consapevole di quanto sia importante la positività nella vita di tutti i giorni, lancia dei messaggi forti. "Ragazze, è inutile piangersi addosso; meglio sorridere - dice per poi aggiungere -. Dopo l'operazione ero smarrita. Alle donne dico: il tumore è ancora un tabù, ma guai se arrivate a vergognarvene!". Impegnata nel sociale e non solo, promette di non mollare e di voler continuare a lottare per se stessa e tutte le donne con progetti che possano contribuire nel dare consapevolezza e luce a un'argomento che non può essere ancora un tabù