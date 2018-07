Carolyn Smith: "L'intervento è andato bene... #SorridoENonMolloMai"

Solo due giorni fa la coreografa britannica aveva condiviso sui social un selfie che la ritraeva su un letto d'ospedale, sempre con il suo sorriso positivo, in attesa di essere portata in sala operatoria. L'operazione però, a causa, di un malfunzionamento del macchinario, era stata rinviata ad oggi e Carolyn lo ha comunicato con una serie di scatti in cui appariva, prima pronta per uscire e andare "a magnà", poi, sempre sorridente in camice e cuffietta pronta per l'intervento. Infine, poche ore fa finalmente l'operazione e poi un video condiviso sui social: "L’intervento è andato bene. Oggi ho il viso in stile Heidi e tanta stanchezza!" scrive la Smith. Un esempio di di coraggio e forza d'animo davvero contagiosi.