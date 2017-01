Carolyn Smith: "Ho un tumore maligno al seno, ma combatterò per sconfiggerlo"

"So combattendo contro un nemico odioso - racconta - che io chiamo l'intruso. Ha preso alloggio nel mio corpo e nella mia vita senza essere invitato. Ma io sono una combattente e lo sconfiggerò".

Maestra di ballo scozzese, 55 anni, da tempo è un volto noto della tv italiana: "Ho scoperto di avere l'intruso grazie ai miei cani, Sir Scott e Lady Beautiful, che saltavano continuamente sulla mammella sinistra. Bene, mentre mi massaggiavo il seno ho sentito un pallina rigonfia, dura e grande come la punta di un dito. Ho aspettato mesi prima di andare a fare una visita... quando l'ho saputo la prima persona che ho chiamato è stata Milly, la mia amica del cuore".

Carolyn non può ancora operarsi perché il tumore "è troppo grosso e devo fare cinque mesi di chemioterapia per rimpicciolirlo. La chemio finirà a marzo e ai primi di aprile finirò sotto i ferri. Ho programmato ogni dettaglio, mi farò operare di lunedì, così al sabato sarò in trasmissione, ma ho promesso ai medici che alzerò le palette con la mano destra, visto che il braccio sinistro non lo potrò muovere".