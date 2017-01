Carolyn Smith: "Ho finito la chemio, mi sto riprendendo e voglio vincere"

"Mi sto riprendendo dal momento più duro, vissuto questa estate, ora ho finito l'ultimo ciclo di chemioterapia e inizia la seconda parte contro l'intruso, sono positiva e voglio vincere". Carolyn Smith racconta la sua lunga e dura battaglia contro il tumore al seno al settimanale "Oggi". La coreografa, ballerina e presidente di giuria in "Ballando con le stelle" non si è mai arresa e ora confida tutto il suo ottimismo.

"A maggio sono stata operata, una mastectomia completa al seno - prosegue - A luglio, a causa di un’infezione, sono stata ricoverata e ho dovuto affrontare una seconda operazione".

La Smith, che non ha mai nascosto la sua malattia, afferma: "Le donne quando mi incontrano per strada mi abbracciano e mi ringraziano, mi dicono che le sto aiutando, ma, in realtà, sono loro che aiutano me, mi danno la forza".