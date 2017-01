4 marzo 2015 Carmen Electra, l'ex bagnina di "Baywatch" è sempre sexy in costume L'attrice, in vacanza a Tahiti, pubblica sul web uno scatto bollente in cui mostra le gambe abbronzate e un bikini molto succinto Tweet google 0 Invia ad un amico

18:51 - Carmen Electra è sempre sexy e provocante, sia nelle veste di bagnina sia in quella di bagnante. L'ex Lani Mckenzie di "Baywatch" è in vacanza a Tahiti e ha regalato ai fan che la seguono sul web uno scatto caldo come il sole della splendida isola del Pacifico: gambe abbronzate in primissimo piano e un bikini rosa shocking molto succinto, che lascia poco all'immaginazione. Sullo sfondo la sabbia bianca e il mare cristallino.

La spiaggia sembra proprio essere l'habitat naturale di una sirena come la Electra, che a 43 anni sfoggia un fisico asciutto. La foto postata su Instagram non la mostra in tutta la sua bellezza, ma ne esalta le gambe e il ventre piatto anche se l'attrice, diventata famosa in Italia per i suoi ruoli nelle serie tv Pacific Blue e Baywatch, nel quale subentrò all'esplosiva Pamela Anderson, si concentra soprattutto sul suo striminzito bikini: “Slip rosa intrecciato”, scrive nel messaggio che accompagna la foto, strizzando l'occhio ai fan. In altri scatti postati dalla paradisiaca isola, la Electra si lascia immortalare in bikini bianco e nero in stile animalier, mostrando una silhouette invidiabile.