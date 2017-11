Carmen e Corinne: "Cristiano e Cecilia strateghi del GFVip"

I veri strateghi del Grande Fratello Vip sono Cristiano Malgioglio e Cecilia Rodriguez. È questo il pensiero di Corinne Clery e Carmen Russo, ospiti di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo. Le due eliminate dalla casa più spiata d’Italia hanno parlato della loro esperienza all’interno del GfVip, raccontando alcuni dettagli del loro soggiorno. "Io l’ho detto a Cristiano: tu cambi idea come cambi camicia, sei uno stratega", racconta l’attrice francese, accolta in studio da un vero e proprio boato. La ballerina e showgirl sostiene invece che, a tessere le fila del gioco, sia la sorella di Belen: "Cecilia è la vera stratega ma lo è nel bene. La scorsa settimana ha salvato Ivana e non Giulia. In quell’attimo io ho visto della strategia". Non potevano mancare i commenti sulla storia d’amore tra la stessa modella e Ignazio Moser. "Io avrei fatto lo stesso", ammette Corinne che poi aggiunge: "È giusto così, ha 27 anni ed è stato un colpo di fulmine. Ha preso una batosta. Sai quante ne ho prese io?". Per Carmen Russo invece la situazione poteva essere gestita meglio: "Io avrei tenuto un po' in stanby Ignazio, facendo poi 15 giorni di follia fuori dalla casa, avrei prima parlato con Francesco". Infine un pronostico della Clery su come finirà questa avventura: "Secondo me vincerà Bossari, anche se spero che vinca Cecilia".