Carmen Di Pietro: "Voglio risposarmi senza perdere la pensione di Sandro Paternostro"

11:19 - Viva la schiettezza. Carmen Di Pietro vuole risposarsi ma a "Pomeriggio Cinque", ospite di Barbara d'Urso, confessa che non vuole perdere la pensione di Sandro Paternostro. La showgirl, infatti, è stata sposata con il famoso giornalista morto nel 2000: "Voglio farlo di nuovo davanti a Dio e non di fronte allo Stato italiano, non voglio rinunciare ai soldi", ha confessato. per questo chiede un permesso speciale dal vicariato.

"Mi sento sposata in eterno con Sandro Paternostro - racconta Carmen - Conservo ancora la fede. Mi voglio risposare ma i suoi soldi mi servono, ho due bambini da mantenere e devo tenere i piedi ben saldi a terra". I due figli di Paternostro, attraverso un comunicato, fanno sapere che non amano che il padre si ricordi solo come l'ex marito della Di Pietro e accusano: "Nei sei mesi di malattia di papà Carmen non si è mai vista. Ha presenziato al funerale, a Londra, e poi è sparita".