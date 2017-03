"Sono stata due mesi con un sopracciglio su e uno giù, ne ho dovuto depilare uno e ridisegnarlo con la matita, non voglio dire il nome del chirurgo, ma non ricorrerò più al botox". Carmen Di Pietro racconta la nuova disavventura a "Pomeriggio Cinque" e fa una promessa. Gli ospiti in studio però non le credono, tanto che subito dopo la showgirl ha un ripensamento...