Carmen Di Pietro accusa la Izzo: "Sapevi che mio marito mi tradiva e non mi hai avvisata"

Un'altra lite con Simona Izzo protagonista. Questa volta l’attrice si scontra a Domenica Live con Carmen Di Pietro dopo le foto pubblicate da un giornale che ritraggono il marito della showgirl (da cui è separata) mentre bacia un’altra donna. Durante un gioco fatto nella Casa del Grande Fratello Vip, Simona Izzo aveva predetto alla coinquilina il tradimento del marito mentre faceva la veggente. "Tra donne bisogna essere solidali, tu lo sapevi e non mi hai detto nulla", grida la Di Pietro. "Carmen non lo sapevo te lo giuro, stavo solo giocando, se lo avessi saputo te lo avrei detto", risponde l’attrice, supportata anche da Barbara D’Urso. Poi la Izzo conclude: "Sei innamoratissima di tuo marito e non hai capito che grazie a quello che ho fatto tornerete insieme, se è quello che vuoi".