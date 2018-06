Carlotta Mantovan, giochi e sorrisi con la piccola Stella al mare

Giornata di relax e di mare a Portofino per Carlotta Mantovan , che a tre mesi dalla tragica morte del marito Fabrizio Frizzi , sembra aver ritrovato il sorriso. Quello che dedica alla figlia, la piccola Stella, che ha da poco compiuto 5 anni e con la quale, come mostrano gli scatti di " Diva e Donna", gioca in mare tra tuffi e affettuosi abbracci.

Carlotta, in bikini nero, mostra la sua impeccabile silhouette e sorride felice a Stella, che con braccioli e giubbotto salvagente prende lezioni di nuoto dalla mamma. Dopo i bagni un giro in paese e shopping, sempre all'insegna di complicità e sorrisi. Il tremendo dolore per la morte del marito non è un sentimento che la Mantovan potrà superare tanto presto, ma l'amore per la piccola Stella e il desiderio di riportare un po' di serenità e di gioia nella vita di tutti i giorni con lei, ora che sono rimaste sole, sono priorità per le quali la moglie di Frizzi sembra aver deciso di combattere, anche e soprattutto nel ricordo dell'amato marito.