Ne "Il Segreto" interpreta Cristobal Garrigues, uno dei cattivi più perfidi e carismatici che si siano mai visti dalle parti di Puente Viejo; nella vita di tutti i giorni, invece, Carlos De Austria è una persona comune e tranquilla. Prima di intraprendere la strada dell'attore teatrale, lavorava tra modem e PC come tecnico informatico. Nonostante il successo televisivo dovuto al suo perfido personaggio, Carlos continua a dedicarsi al suo primo amore: il teatro. A febbraio ha portato in scena lo spettacolo: "After Play". Quanto all'esistenza di un altro amore, più profondo e carnale, l'attore tiene le labbra cucite. Schivo e riservato, contrariamente a molti suoi colleghi, è imprendibile anche sui social: "Meglio dedicarsi a un buon libro o andare al cinema, piuttosto che passare ore su Facebook o su Instagram". E se lo dice uno che con l'informatica ci lavorava...

Intervistato a "Verissimo" da Silvia Toffanin, l'attore che interpreta lo storico avversario di donna Francisca non ha voluto rivelare dettagli sulla sua vita privata: "Faccio parte di un prodotto ma non sono un 'prodotto'. Non devo promuovere me stesso sui social." Tuttavia ha rivelato un dettaglio che scontenterà molte sue fan: "Una persona molto importante c'è e vorrei che ci fosse qualcosa in più. Sono molto felice ma non aggiungerò altro". Per chi lo segue, notizie migliori arrivano però sul fronte de "Il Segreto": "Sono uscito di scena, ma non è detto che sia per sempre. Spero di ritornare perché non mi sono affatto stancato di fare il cattivo di Puente Viejo".