Carla Fracci, Annalisa ed Elisa: tris di dive per Emma e Lauren

Tris di dive, di fantastiche donne dello spettacolo italiano ad Amici: durante la finale di domenica 27 maggio Annalisa, Elisa e Carla Fracci si sono esibite con le due concorrenti delle squadre Bianca e Blu, Emma e Lauren. La prima ha duettato con Annalisa: entrambe hanno cantato e suonato al pianoforte “Il mondo prima di te”. La loro è stata un’interpretazione ottima dal punto di vista sia tecnico che interpretativo. Più d’impatto, però, la prova di Lauren, non solo per merito suo, ma anche per la presenza di Elisa che ha cantato dal vivo la sua “Luce. Tramonti a nord-est” e della signora della danza Carla Fracci, che si è esibita senza risparmiarsi. Subito dopo la fine della performance il pubblico in studio ha regalato una lunga standing ovation all’etoile, che ha ricevuto in dono un mazzo di rose bianche. Heather Parisi non ha resistito e si è lanciata verso il palco per baciarla. “E’ una gioia essere qui con voi tutti, mi commuove – ha detto Carla Fracci -. La cosa incredibile è che mi fa ritornare alla mia gioventù: con Christian (De Sica), Sofia (Loren) e tutti quanti ho avuto nel mio percorso professionale. Siete stati tutti importanti per me”. E poi un consiglio ai ragazzi: “Vi auguro la forza, la volontà la disciplina. E’ un percorso abbastanza difficile il nostro: è importante e dobbiamo salvarlo perché non è un momento facile per la danza classica”.