Cara Delevingne al fianco di Orlando Bloom nella serie "Carnival Row"

Cara Delevingne, dopo i ruoli cinematografici in "Suicide Squad" e nell'imminente "Valerian", sbarcherà in tv, protagonista per la prima volta di una serie. La vedremo in "Carnival Row", un fantasy drama, in compagnia di Orlando Bloom. Racconta di un futuro in cui le creature mitologiche vivono tra gli uomini normali, dopo essere fuggite dal loro mondo distrutto dalla guerra.