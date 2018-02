Cannelle: "Ho rifiutato avances e lo showbiz mi ha voltato le spalle"

Cannelle (Helena Viranin) era la Morositas più sexy della tv. Alla fine degli anni 80 grazie alla pubblicità delle caramelle era diventata il " sogno proibito " degli italiani. Tanto che nel 1994 Baudo la portò sul palco di Sanremo . Poi per la showgirl si sono chiude tutte le porte. Come racconta in esclusiva al settimanale Spy : "Orta coltivo olive, lo showbiz mi ha girato le spalle, forse perché ho detto di no a tante persone importanti, ma mi pento".

"Non vorrei entrare nei dettagli - prosgue - dico solo che ora coltivo le olive perché non sono mai scesa a compromessi e non ho ceduto alle avances di persone che pensavano di avere il potere di ottenere tutto quello che volevano. Non mi sono mai venduta, se l’avessi fatto forse sarei ancora in tv".

Helena ora si è ritirata in Liguria dove vive coltivando olive: "Non c’è più quella Cannelle ingenua che credeva a tante promesse e anche a qualche favola. Ho pagato tutti i conti con la vita. Oggi c’è una Cannelle più matura che può giudicare, può dire la sua, può esprimersi come preferisce. Non rinnego la televisione. Molte volte neanche riesco a guardarla perché finisco col pensare che dietro ogni spettacolo possano esserci una serie di compromessi che non mi piacciono".