Il primo ottobre del 1976 andava in onda la prima puntata di Candy Candy, il cartone animato tratto da un manga pubblicato l'anno precedente. La serie, trasmessa in Italia dal 1980, su varie emittenti locali, trovò la sua consacrazione definitiva su Canale 5, nel 1982. Dall'ultima replica, che risale al 1997, non ha mai abbandonato l'immaginario di migliaia di ragazzi, che hanno deciso di commemorarla sui social.