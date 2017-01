Canale5: ecco tutti i programmi delle feste natalizie su Canale 5

09:04 - Nel periodo delle strenne, come ogni anno, Canale 5 offre ai suoi telespettatori una programmazione speciale. Da "TeleMilano58 - la tv privata diventata Canale 5" (22 dicembre) a "Intimissimi on ice - Opera pop" (25 dicembre) fino a "La banda dei Babbi Natale" con Aldo, Giovanni e Giacomo (27 dicembre).

Lunedì 22 dicembre, in seconda serata, va in onda "TeleMilano58 - la tv privata diventata Canale 5". TeleMilano 58 era la rete di Milano 2, da cui sarebbe poi nata l’ammiraglia Mediaset. La sua storia è fatta di studi improvvisati in negozi, sale conferenze e cantine di bar; di giovani sprovveduti, ma armati di entusiasmo e voglia di osare; di grandi investimenti e colpi a sorpresa. Attraverso il recupero e la digitalizzazione dell’archivio la rivista trimestrale Link ha realizzato questo eccezionale documentario con filmati imperdibili di programmi e protagonisti di quegli anni. Tra questi, Mike Bongiorno, Claudio Cecchetto, Barbara d’Urso, Claudio Lippi.



Martedì 23 dicembre, un grande classico: “Miracolo nella 34ª strada” (Miracle on 34th Street). Il film diretto da Les Mayfield, vede protagonista il grande Richard Attenborough, nei panni di Babbo Natale. È un remake del celeberrimo film del 1947.



Mercoledì 24 dicembre in prime time, Canale 5 regala un film mai uscito nelle sale cinematografiche italiane: “Natale a Castlebury Hall” (A Princess for Christmas). Dopo la morte della sorella e del cognato, la ventenne Julie cerca di prendersi cura dei suoi nipotini Maddie e Milo. Nel periodo natalizio riceve un invito inaspettato da parte del duca Edward di Castlebury Hall, il nonno dei bambini. Il nobiluomo, dopo anni di assenza dovuti ad antichi dissapori con il figlio, torna a farsi vivo. Dopo averci riflettuto a lungo, Julie decide di accettare la proposta.



Il giorno di Natale: giovedì 25 dicembre nel pomeriggio, Canale 5 ripropone "Intimissimi on ice – Opera pop". Dalla magica cornice dell’Arena di Verona, Gerry Scotti e Federica Panicucci, presentano i più grandi pattinatori del mondo e i talenti della lirica internazionale. Tra i super ospiti Pharrell Williams, Giorgia, Anastacia, Kiesza e la madrina della kermesse, Carolina Kostner.



La sera di Natale arriva invece un commovente film in prima tv: “Qualcosa di straordinario”, interpretato da una Drew Barrymore in stato di grazia. Il film è basato sul libro Freeing the Whales di Tom Rose, che tratta dell'Operation Breakthrough del 1988, un'operazione internazionale per salvare le balene grigie intrappolate nel ghiaccio nei pressi di Point Barrow, Alaska.



Sabato 27 dicembre, il trio comico più divertente degli ultimi anni, Aldo, Giovanni e Giacomo, è protagonista di “La banda dei Babbi Natale”, film campione d’incassi al botteghino.



Durante le feste, in prima serata, Canale 5 propone la miniserie spagnola in 2 puntate, “Io ti troverò” (titolo originale Niños robados). La vicenda storia prende spunto da alcune misteriose scomparse di neonati e bambini che, negli anni ’70 e ‘80 sconvolsero la Spagna. Nel cast alcuni famosissimi attori spagnoli tra cui Emilio Gutiérrez Caba, Macarena García e Nadia de Santiago.