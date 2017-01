Canale 5, una serata speciale dedicata agli U2 di "Achtung Baby"

Dopo il pop di Beyoncé, Jennifer Lopez e Robbie Williams, su Canale 5 è la volta del rock degli U2 . Giovedì 14 luglio, in seconda serata, va infatti in onda " From the Sky Dow n", biopic in prima visione assoluta dedicato alla band più importante degli Anni 90 (e non solo). Il documentario realizzato dalla Bbc vede gli U2 alle prese con la realizzazione del loro album più iconico, " Achtung Baby " (1991).

Il documentario racconta i quattro componenti degli U2 (Bono, the Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr.) da vicino e schiettamente, rivelandone creatività, differenze e controversie. Interviste, storie e filmati mai visti, con gli U2 ripresi tra Berlino e Dublino, sono il cuore di "From the Sky Down", un'occasione unica per ripercorrere un periodo tumultuoso della storia della band, qui tornata in studio per creare uno degli album più venduti di tutti i tempi.



Tra i crediti del documentario spiccano le figure del regista premio Oscar Davis Guggenheim (Malala, Una scomoda verità, An Inconvenient Truth) e del produttore esecutivo Paul McGuinness, da molti definito "il quinto elemento del gruppo".



Tra gli altri big della musica protagonisti della serie di appuntamenti di “On Stage”, prossimamente in scena Paul McCartney e Adele.