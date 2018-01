Canale 5, una prima serata stellare con "Perfetti sconosciuti"

Dopo il successo lunedì scorso di "Quo Vado?", lunedì 15 gennaio, in prime time, il grande cinema torna in prima visione tv su Canale 5 con " Perfetti Sconosciuti ". Il film di Paolo Genovese mette in luce come i cellulari siano ormai divenuti la scatola nera dei nostri segreti. Rivelazione della scorsa stagione cinematografica, ha riscosso un enorme successo di pubblico e critica vincendo numerosi premi.

Il cast è stellare: Marco Giallini, Kasia Smutniak, Edoardo Leo, Anna Foglietta, Valerio Mastandrea, Alba Rohrwacher e Giuseppe Battiston. Al centro delle vicende, una normale cena tra coppie di amici che decidono di mettere i propri cellulari sul tavolo e di rispondere, per l’intera serata, a chiamate e messaggi davanti a tutti i commensali. L’“operazione trasparenza” costerà cara ai protagonisti, che custodiscono nello smartphone tutti i loro segreti...



La pellicola prodotta da Medusa è stata campione d’incassi con oltre 17 milioni di euro al botteghino, ma soprattutto si è trasformata in un vero e proprio "caso", non solo in Italia ma anche in molti paesi europei fino a sbarcare nei cinema americani.



Dopo aver fatto incetta in Italia di “David di Donatello”, “Nastri d’argento”, “Globo d’oro” e “Premio Flaiano”, il film ha ottenuto anche il riconoscimento per “la miglior sceneggiatura” al “Tribeca film festival” a New York.