Canale 5, l'autunno si accende con il grande cinema in prima tv

L'autunno della rete ammiraglia Mediaset si scalda con tante prime visioni tv, in diretta dal grande schermo. Arrivano infatti le commedie italiane "Quo Vado", film campione di incassi con protagonista Checco Zalone, e "Belli di papà" con Diego Abatantuono. Per chi ama l'adrenalina il quinto capitolo di Mission Impossible "Rogue Nation", mentre dallo spazio arriva il candidato premio Oscar "Sopravvissuto - The Martian" con Matt Damon.