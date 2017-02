Camilla Luddington, la Jo di Grey's Anatomy come Beyoncé: pancione nudo su Instagram

Col suo pancione nudo in mostra su Instagram in un set "fiorito" e un po' kitsch, Beyoncé ha lanciato una vera e propria moda per mamme incinte. Che Camilla Luddington, la Jo di Grey's Anatomy e l'amica e collega Ellen Pompeo hanno colto immediatamente. E proprio su Instagram, dopo aver annunciato di aspettare una bambina, Camilla ha postato uno scatto delle sue rotondità senza veli tra i fiori, aiutata da Meredith in versione fotografa...