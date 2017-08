Camilla e Riccardo sono i primi ad essere usciti da "Temptation Island", perché non riuscivano a resistere lontano l'uno dall'altra. Adesso la coppia di "Uomini e Donne" si sta godendo un'estate d'amore tra cenette, dediche e coccole. In occasione dei 20 anni di lei, il fidanzato le ha infatti organizzato una festa con tutti gli amici e Camilla non è riuscita a trattenere le lacrime, saltandogli con le braccia al collo.