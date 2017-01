24 febbraio 2015 Calista Flockhart fra i supereroi: torna in tv nella serie "Supergirl" A quattro anni dalla chiusura di "Brothers & Sisters", l'attrice reciterà nella serie della CBS, dove interpreterà l'imprenditrice Cat Grant Tweet google 0 Invia ad un amico

11:42 - Ally McBeal fra i supereroi. Calista Flockhart torna in tv, nella serie “Supergirl” in produzione per la CBS. La 50enne attrice interpreterà Cat Grant, ex giornalista e magnate dei media, che darà lavoro all'eroina protagonista Kara Danvers. La Flockhart si rivede sul piccolo schermo a quattro anni di distanza dall'ultima apparizione televisiva, quella nella serie drammatica "Brothers & Sisters”, in cui vestiva i panni di Kitty Walker.

Il ruolo interpretato dalla Flockhart, resa famosa dal personaggio della stramba avvocatessa Ally McBeal nell'omonima serie tv, viene descritto come un incrocio tra J.Lo. e Anna Wintour. Cat Grant è infatti una ex cronista che, dopo aver lavorato al fianco di Peter Parker e Lois Lane, ha fatto fortuna mettendosi in proprio. La sua CatCo è un impero dei media con una rivista di fama internazionale e siti web e lei è una donna di successo che sceglierà la Supergirl, originaria di Krypton, Kara Danvers come sua assistente personale. Un impianto in cui Il Diavolo veste Prada sembra fondersi con l'immaginario dei superoi e che nasce dall'idea di uno dei produttori e sceneggiatori più famosi della televisione statunitense: Greg Berlanti. Già deus ex machina di serial cult della tv come Dawson's Creek (seconda stagione) e Everwood, fino al più recente Arrow, Berlanti è il papà anche di Brothers & Sisters, proprio l'ultimo dei telefilm in cui la Flokhart ha recitato fino al 2011.



La CBS non ha ancora annunciato la data della messa in onda di Supergirl, la cui lavorazione è alle fasi iniziali. Nelle ultime settimane sono stati resi noti i nomi di altri membri del cast, a partire da Melissa Benoist, la star di Glee che vestirà i panni della protagonista Kara Danvers. Annunciata anche la partecipazione di Mehcad Brooks (True Blood) e Laura Benanti (Nashville), cui sono stati affidati i ruoli di Jimmy Olsen, un altro impiegato di CatCo, e Alura Zor-El, la mamma biologica di Kara.