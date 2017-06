Calabria, una strada da 100 milioni di euro rimasta incompiuta

A "Striscia la Notizia" l'ennesimo caso di spreco di soldi pubblici. Pinuccio è stato infatti chiamato a Decollatura, comune calabrese in provincia di Catanzaro, per documentare l'esistenza di una strada rimasta a metà. Anzi, a un terzo del progetto. L'opera finale doveva infatti coprire una tratta di 35 km e arrivare a Cosenza, eppure oggi si interrompe appena dopo dieci. Il primo lotto, l'unico a essere stato terminato, è inservibile. Nonostante questo, lo Stato ha sborsato cento milioni di euro e non sono mancate le inaugurazioni delle varie tratte sulle quali non si può transitare. "I soldi arrivati attraverso il 'Piano per il Sud' sono stati spesi per altro" denuncia Domenico Mazza del comitato "Strada che non c'è".