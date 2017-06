Caduta Libera, Miss Spettacolo affronta i dieci passi per conquistare il montepremi

Nella speciale puntata di "Caduta Libera" andata in onda domenica 18 giugno e dedicata interamente alle Miss Italiane, Rachele, Miss Spettacolo, ha superato le altre concorrenti del programma di Gerry Scotti arrivando fino alla prova finale e aggiudicandosi un pass anche per la puntata di lunedì 19 , dove si esibiranno i campionissimi del quiz di Canale 5. Durante il difficile percorso, Rachele ha accumulato ben 30mila euro e ha cercato di conquistarli attraverso le dieci domande alle quali rispondere in tre minuti di tempo. Sarà riuscita la Miss a tornare a casa con il bottino?