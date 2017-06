Caduta Libera, la carica di Francesco Gabbani contagia il pubblico di Canale 5

Nella speciale puntata di Caduta Libera, andata in onda lunedì 12 giugno e dedicata esclusivamente ai campionissimi del programma di Canale 5, si è esibito il celebre Francesco Gabbani, all'apice del successo dopo la vittoria a Sanremo con "Occidentali's Karma" e attualmente in radio con "Tra le granite e le granate", brano che si appresta a diventare un tormentone estivo. L'artista di Carrara ha portato la sua carica nello studio di Gerry Scotti facendo ballare il pubblico in studio sul ritmo delle hit con le quali ha scalato le classifiche italiane e si è fatto conoscere anche all'estero.