Caduta Libera, Jessica Morlacchi sfida il suo vecchio amore Paolo Meneguzzi

Nella puntata di Caduta Libera andata in onda domenica 11 giugno, si sono sfidati alcuni cantanti che in passato hanno scalato le classifiche musicali con le loro hit, lanciando dei veri e propri tormentoni da canticchiare in ogni occasione. Tra questi si sono affrontati anche Jessica Morlacchi e Paolo Meneguzzi. Prima di addentrarsi nella sfida, però, i due hanno portato allo scoperto un amore mai sbocciato: nel programma di Gerry Scotti la donna ha raccontato di essere stata innamorata del cantante e di avere lanciato diversi segnali per fargli capire i suoi sentimenti.