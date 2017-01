C'era una volta "O.C.": come sono diventati i ragazzi di Orange County

E' stata una delle serie culto degli anni 2000. A partire dal 2003 " The O.C. " ha tenuto incollati ai teleschermi milioni di teenager (e non solo) in tutto il mondo. Tra i suoi protagonisti alcuni sono diventati stelle di prima grandezza, altri si sono persi per strada. Ecco come sono diventati a otto anni dalla chiusura della serie.

Adam Brody si è di fatto dedicato alla vita privata. Sposando la collega Leighton Meester (quella di "Gossip Girl") e diventando papà. Qualche apparizione in film di cassetta e poco altro. Più o meno come Rachel Bilson che, se sul fronte professionale ha dovuto ingoiare qualche rospo, su quello privato si è rifatta con una bellissima bambina avuta con l'attore Hayden Christensen. Diversamente è andata a Ben McKenzie, che ha partecipato a numerosi film e al momento è protagonista della serie "Gotham".



La parabola di Mischa Barton è stata rapida. Dopo la chiusura della serie è apparsa in alcuni film per eclissarsi poco a poco. Le ultime notizie riguardano la causa intentata alla madre, che le avrebbe rubato i soldi e rovinato la reputazione. Per il resto si è dedicata a una sua linea di abbigliamento. Se Peter Gallagher si è dedicato alla musica, al teatro e si è visto in molte serie di successo, Kelly Rowan ha ottenuto un ruolo da protagonista nella serie criminal "Perception". Nessun ruolo importante per Melinda Clarke, che ha più che altro prestato la propria voce a cartoni e videogame, mentre Chris Carmak si è dedicato alla musica, con lo show "Nashville". Pochi ruoli anche per Autumn Reeser, impegnata più che altro nella versione musical di "O.C.".