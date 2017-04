Quella tra Francesco Renga, cantante italiano tra i più noti e vincitore del Festival di Sanremo nel 2005, e Ambra Angiolini, agli esordi stellina di Non E' La Rai, prima di esplodere nella sua carriera come attrice di successo, è stata una lunga storia d'amore. Durata 11 anni e dalla quale sono nati due figli: Jolanda e Leonardo. Nel 2015 la separazione, ma è bastato vederli di nuovo sullo stesso palco, quello di Amici di Maria De Filippi, per impazzire di nuovo i fan. Tra battutine e sguardi maliziosi, è arrivata la stoccata della Angiolini, che scherzando ha detto: "No, Maria ci ho ripensato: chiudi la busta".