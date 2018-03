Gennaro e Francesca hanno chiamato C'è posta per te per organizzare una sorpresa alla loro mamma Michela ed ecco che nella trasmissione di Canale 5 arriva Patrick Dempsey, l’attore che aiuterà i due ragazzi a regalare un sorriso alla donna che nel 2017 ha subito un grave lutto. Il marito di Michela, infatti, è morto in un incidente sul lavoro.



"Mamma è stata fortissima – dicono i ragazzi - papà è stato l'unico uomo della sua vita. Ha ripreso a lavorare per 20 euro al giorno. Per noi è la migliore mamma al mondo e vogliamo ricordarle quanto sia una leonessa". Michela, che ha accettato l'invito di Maria De Filippi, al suo ingresso in studio trova dall'altra parte sua figlia e scoppia in lacrime. "Mi hai dato grande forza - dice singhiozzando - oggi sono qui per dirti che non ti lasceremo sola. Parlo al plurale perché siamo in due...". E compare il figlio Gennaro: "Ti vogliamo bene mamma".



Una sorpresa dietro l’altra per questa famiglia: all’arrivo di Patrick in studio, visibilmente emozionato per la storia, non solo Michela è felicissima ma riceve anche uno stupendo regalo: dopo aver simulato una finta chiamata al cellulare l’attore rientra in studio con un salvadanaio bello pieno. Regali anche per Gennaro e Francesca che ricevono rispettivamente un kit degli attrezzi e una riparazione totale da un centro specializzato per la macchina e una borsa di studio per l’università.