C'è Posta Per Te chiude l'ultima puntata di questa stagione con un ospite speciale: Raoul Bova. La storia che lo coinvolge è quella di Samuele, un giovane al quale è stata diagnosticata la leucemia a cinque anni, costringendolo a vivere tra continue terapie e trapianti. Il ragazzo vuole ringraziare la madre per gli enormi sacrifici fatti, con il desiderio che riprenda in mano la sua vita. "Siete un esempio per tutti, le persone importanti sono quelle come te" dice l'attore chiedendo un autografo alla donna.