Ezio Greggio e Enzo Iacchetti tornano ancora una volta a C'è Posta Per Te, il people show dove hanno già partecipato come ospiti in diverse edizioni. I conduttori di Striscia la Notizia questa volta, rivestendo i panni di "Eziona e Ciccenza", hanno chiamato nel salotto di Maria De Filippi il dietologo Alberico Lemme: "Siamo venuti per difendere le donne" spiegano. Ecco il video.