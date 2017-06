Buona la Prima, Katia Follesa bacia a sorpresa una ragazza del pubblico

Ospiti d'eccezione, battute esilaranti e sorprendenti colpi di scena. Sono gli ingredienti di "Buona la Prima", lo spettacolo del duo comico Ale e Franz basato interamente sull'improvvisazione, che mercoledì 28 giugno ha visto in onda su Italia 1 la seconda puntata dello show. Nel corso di questo episodio, Katia Follesa si è resa protagonista di uno degli sketch più divertenti della serata baciando una spettatrice seduta in prima fila per mettere in atto nel migliore dei modi uno dei suggerimenti di Paula Maugeri. "Avete appena eseguito un allunaggio! Siete i primi 4 gay sulla Luna" aveva detto la conduttrice agli attori, così Katia è scesa dal palco per una trovata molto apprezzata dal pubblico.