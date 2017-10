Buon compleanno Federica Panicucci: a Mattino Cinque le immagini della festa

Buon compleanno, Federica! Così in un video-servizio amici e colleghi fanno gli auguri alla conduttrice Federica Panicucci per i suoi 50 anni. Da Simona Ventura a Umberto Smaila passando per Paolo Ruffini e il suo co-conduttore Francesco Vecchi e Massimo Boldi, tutti hanno una parola d’augurio per lei. “Siamo amiche da 30 anni io e Federica – racconta Simona Ventura – e ci siamo sempre stimate e spalleggiate”. La conduttrice ha spento le sue 50 candeline tra gli applausi e i flash degli smartphone che riprendevano l'evento tenutosi nella villa Gernetto di proprietà di Silvio Berlusconi, vicino ad Arcore. Federica con indosso un meraviglio abito avvolgente ha poi dichiarato: “Se mi guardo indietro vedo solo cose belle, ho due figli grandi e sani, un compagno che amo e sono felice così. MI fermerei qui”.