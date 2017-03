Buffy, l'ammazzavampiri compie 20 anni e il cast si riunisce

Tutti presenti dietro l'obiettivo di James White, oltre a Sarah Michelle Gellar, anche David Boreanaz (Angel), James Marsters (Spike), Alyson Hannigan (Willow), Nicholas Brendon (Xander), Kristine Sutherland (Joyce) Charisma Carpenter (Cordelia), Emma Caulfield (Anya), Michelle Trachtenberg (Dawn), Alexis Denisof (Wesley) Amber Benson (Tara) e Seth Green (Oz). Assente giustificato solo Anthony Head Stewart, il Professor Giles.



Il teen drama, che ha tenuto incollati i telespettatori alla tv dal 1997 al 2003, scritto da Joss Whedon no avrà però presumibilmente nessun reboot. Alcuni dei protagonisti, tra cui Sarah Michelle Gellar e David Boreanaz hanno espressamente fatto capire di essere contrari all'idea di una nuova stagione. Ma nessuna decisione è ancora stata presa. Per i tantissimi fan di Buffy The Vampire Slayer quindi c'è ancora una speranza. E per il momento possono godersi i loro eroi nel bellissimo shooting di EW.