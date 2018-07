Buffy l'Ammazzavampiri a nuova vita: in cantiere il reboot con cast e personaggi nuovi

La serie è stata ideata da Whedon e andò in onda per 7 stagioni diventando un titolo di culto e lanciando la stella (a dire il vero appannatasi presto) Sarah Michelle Gellar. Era lei la protagonista, Buffy Summers, una ragazza di Los Angeles che scopre di essere l'ultima erede di una dinastia segreta di cacciatori, cui è affidato il compito di ammazzare vampiri, demoni e forze del male, assistita da un gruppo di amici: la Scooby Gang.



Questa nuova serie non sarà un seguito, ma un vero e proprio reboot, cioè un nuovo inizio, in quanto la produzione vorrebbe offrire una versione più contemporanea, in cui Buffy potrebbe essere interpretata invece questa volta da un’attrice afro-americana. Il reboot sarà realizzato da Fox 21 Tv Studios e, al fianco di Whedon, ci sarà Monica Owusu-Breen, contemporaneamente showrunner, autrice e produttore esecutivo.



In passato Whedon si era detto aperto ma anche timoroso di un possibile reboot: "Riporti indietro qualcosa ma non può essere esattamente com’era la prima volta, perché hai già fatto quell’esperienza. E bisogna soddisfare le aspettative e adattarsi a un nuovo clima, il che non è facile". Anche se non sono stati ancora ulteriori dettagli su cast e trama da Fox, è stato detto che la nuova Buffy sarà sviluppata a partire dalla mitologia dell’originale, anche se non è chiaro quanto della prima saga sarà mantenuto e quanto stravolto.