Bufera in Rai dopo "caso Perego", la Maggioni: "Errore folle"

E' bufera sui social per la rubrica " Parliamone sabato ", condotto da Paola Perego su Rai1, che si è occupata dei "Motivi per scegliere una fidanzata dell'est", con tanto di lista. "Non ho visto la puntata, lo sto scoprendo dai siti - commenta il presidente Rai, Monica Maggioni -. Quello che vedo è una rappresentazione surreale dell'Italia del 2017: se poi questo tipo di rappresentazione viene fatta sul servizio pubblico è un errore folle, inaccettabile "

"Personalmente mi sento coinvolta in quanto donna, mi scuso" ha continuato la Maggioni. Ma qual è stata la pietra dello scandalo? Un dibattito sui motivi del fascino che le donne dell'Est suscitano sugli uomini italiani. Il titolo del dibattito era "La minaccia arriva dall'Est. Gli uomini preferiscono le straniere". Con tanto di sottotitolo "Sono rubamariti o mogli perfette?". A completare il quadro una classifica dei motivi per cui le donne dell'Est riscuoterebbero tanto successo, con dentro motivazioni del tipo "Non frignano, non si appiccicano e non mettono il broncio", "Perdonano il tradimento" e "Sono disposte a far comandare il loro uomo".



Sui social è subito scoppiata la polemica. Termini come "vergogna" e "insulto" si sono sprecati, all'indirizzo della conduttrice e soprattutto degli autori della trasmissione.