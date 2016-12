Oltre 50mila like, più di 6mila commenti e 5.500 condivisioni: il calore dei fan riscalda il Natale di Bruno Arena, del duo dei Fichi d'India, colpito 4 anni fa da un aneurisma cerebrale. Il comico è riapparso in un video postato sulla pagina Facebook ufficiale dei re della risata, per inviare, canticchiando Jingle Bells, i suoi auguri a tutti coloro che l'hanno sostenuto in questo tempo di assenza dalla tv.