E a due anni di distanza il comico del duo "Fichi d'India" è tornato per tifare la sua Inter. Operato d’urgenza, il comico aveva lasciato l’Ospedale San Raffaele di Milano l’11 febbraio 2013 ed era stato trasferito in un centro di riabilitazione. Il 1º marzo era uscito dal coma e poco dopo aveva cominciato la fase di riabilitazione, che continua ancora oggi, con ottimi risultati, a quanto sembra. Bruno sorride e sembra molto reattivo. La sua passione per l'Inter non è mai venuta meno tanto che la sua prima uscita pubblica era stata proprio Inter-Bologna, sempre San Siro. Adesso rieccolo nello stadio della sua squadra del cuore.