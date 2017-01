3 marzo 2015 Bruno Arena, tanti amici vip alla presentazione del suo libro Comici e personaggi televisivi hanno partecipato alla presentazione di "Domani ti porto al mare", scritto con la moglie Rosy Tweet google 0 Invia ad un amico

10:57 - Bruno Arena ha presentato a Milano il libro “Domani ti porto al mare”, scritto con la moglie Rosy Marrone. A salutare il comico, tanti amici vip, primo fra tutti l'inseparabile Max Cavallari, che con Arena aveva formato il duo I Fichi d'India. Cavallari ha ricambiato l'affetto dell'amico, che pochi giorni fa era in prima fila al Teatro Luna per applaudire il collega alla prima del musical “Diva”, di cui è protagonista.

Tanti personaggi della tv hanno voluto essere vicini a Bruno Arena nel giorno della presentazione del libro “Domani ti porto al mare”. Da Paola Barale a Federica Panicucci, che seduta accanto al comico, gli ha tenuto stretta la mano per lunghi tratti dell'evento. Più defilati, ma ugualmente commossi, l'ex calciatore del Milan Demetrio Albertini, l'inviato di Striscia la notizia, Max Laudadio, e l'attore Raul Cremona.



A presentare il libro, che è il racconto della lunga e felice storia d'amore che unisce Arena alla moglie, non solo Rosy Marrone, ma anche gli ex comici di Zelig Katia Follesa e Angelo Pisani (Pali e Dispari), che sono marito e moglie.