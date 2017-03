Bruno Arena, la moglie: "Sta bene, faremo una grande festa per i suoi 60 anni"

Bruno i 60 anni li ha compiuti il 12 gennaio, ma la moglie Rosy, Katia Follesa, una cara amica del comico (che ha compiuto gli anni anche lei il 12 gennaio) e tutti coloro che gli vogliono bene hanno deciso di organizzare una grande festa a sorpresa per il 10 aprile: "Volevo fare una festa bella per Bruno per i suoi sessant’anni. Poi è nata questa idea. Una serata per lui, per i suoi sessant’anni. E grazie a questa occasione faremo anche di più: acquisteremo un veicolo speciale che consentirà a Bruno di salire direttamente con la carrozzina, così potrà muoversi liberamente”.



Nel 2013 l'emorragia cerebrale, il coma poi il risveglio. A quattro anni di distanza Bruno Arena, il comico milanese del duo dei Fichi d'India (con Max Cavallari, ndr) sta meglio, ma la fase di sperimentazione prosegue ancora oggi. Nello studio di Barbara D'Urso, la moglie Rosy racconta anche alcuni momenti della loro storia d'amore nata 30 anni fa: “Ero gelosissima all'inizio del nostro rapporto, temevo che qualcuno me lo portasse via" e un video mostra il recente incontro tra lui e Max Cavallari, in una delle sue tante visite all'amico e partner di scena: "E' bellissimo vederli insieme, c'è una sintonia incredibile tra loro".