27 febbraio 2015 Bruno Arena in prima fila per applaudire l'amico Max Cavallari Il comico ha assistito al debutto di "Diva", il musical di cui è protagonista l'altra metà de I Fichi d'India Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

16:43 - Bruno Arena in prima fila per applaudire l'amico Max Cavallari. Il comico, che si sta ristabilendo dopo l'aneurisma che lo ha colpito il 17 gennaio del 2013, ha assistito alla prima di “Diva”, lo spettacolo di cui è protagonista l'altra metà de I Fichi d'India, in scena al Teatro Luna di Milano. Accompagnato dall'inseparabile moglie Rosy Marrone, Bruno non è voluto mancare al debutto dell'amico che più gli è stato vicino durante la malattia.

Il comico, che da poco ha compiuto 57 anni, sta continuando la riabilitazione dopo l'aneurisma e il coma, dal quale era uscito il 1 marzo del 2013. Non è la prima volta che Arena compare in pubblico dopo la malattia: la prima uscita pubblica dell'attore risale al 5 aprile 2014, in occasione della partita di calcio tra Inter e Bologna a San Siro.



Lo show "Diva" sarà in scena al Teatro della Luna fino all’8 marzo. I biglietti sono in vendita in tutti i punti vendita TicketOne, on line su www.ticketone.it, telefonicamente chiamando l’892101 (numero a tariffazione specifica) e ovviamente al botteghino del teatro nelle sere di spettacolo.