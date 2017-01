29 dicembre 2014 Brooke Logan torna a "Beautiful" e spara a zero su "Ballando con le stelle" Katherine Kelly Lang sarà di nuovo nel cast dal 22 gennaio: "L'esperienza nella tv italiana è stata infernale" Tweet google 0 Invia ad un amico

10:50 - L'esperienza a "Ballando con le stelle" per Katherine Kelly Lang non è stata entusiasmante. Anzi. L'attrice in una lunga intervista a "Tv Guide" ha sparato a zero contro il programma accusando i giudici di avercela con lei, intanto Brooke Logan è pronta a tornare a "Beautiful" il 12 gennaio dopo tre mesi di pausa. Da 27 anni è una delle protagoniste indiscusse della soap.

"I giudici ce l'avevano con me - racconta - Lo facevano per gli ascolti e cambiavano le regole ogni giorno, così da non farti capire come funziona lo show. Pensavo che sarebbe stato divertente fare qualcosa di diverso e partecipare a un talent di danza. Mi sbagliavo. Volevano vedere lacrime e rabbia, ma non è nel mio stile. Ho avuto l'impressione che mi abbiano scelto per il mio personaggio. Continuavano a chiamarmi Brooke, ma il mio nome è Kelly. E' stata una esperienza infernale...".



La Lang salva però l'Italia: "E' stato bello vivere a Roma per tre mesi: l'ho visitata più volte, ma sempre come turista. Questa volta ho vissuto la città come una romana. Adoro gli italiani... Tutta questa esperienza è stato un mix di insana follia che non dimenticherò mai".



Ora Kelly-Brooke torna nella famosa soap: "Prima di partire per l'Europa sentivo che il personaggio di Brooke si stava sempre più avvolgendo su se stesso. Era il momento buono per uscire di scena. Quando torna, Brooke deve domandarsi se è questo quello che voleva dalla sua vita, se è così che vuole vivere alla sua età".